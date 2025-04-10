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Мокрый снег и штормовой ветер: в какие регионы Украины завтра придет циклон Aribert

Украина, Четверг 10 апреля 2025 14:21
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Мокрый снег и штормовой ветер: в какие регионы Украины завтра придет циклон Aribert Фото: синоптик рассказала, какой будет погода 11 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 11 апреля, в Украине продолжит бушевать зима среди апреля. Еще большую непогоду наделает циклон Aribert.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"11 апреля в Украине ночью задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет +2+4 градуса", - рассказала она.

В течение дня пятницы в регионах ожидается:

  • в восточных областях температура будет самой высокой +5...+11 градусов;
  • в центральной части от +3 в Винницкой области, до +8 в Днепропетровской области;
  • в северных областях +3+6 градусов;
  • в южной части +2+5, на Запорожье до +7 градусов;
  • холоднее всего будет завтра днем в западных областях, +1+5 градусов.

Циклон Aribert

Неблагоприятные погодные условия будут завтра и в южной части Украины.

"Циклон Aribert Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром", - рассказала Диденко.

Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части.

"Преимущественно дождь вероятен на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - добавила она.

Погода в Киеве и переход к потеплению

В Киеве 11 апреля осадков не предвидится. Ночью заморозки 0...-2 градуса, завтра днем +3...+5 градусов.

12 апреля - переходный день, будет наблюдаться тенденция к потеплению, а уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине потеплеет. Предполагается +12...+17 градусов.

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