Вербное воскресенье 2025: какого числа и изменилась ли дата из-за нового церковного календаря

Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников. Он предшествует Пасхе и отмечается за неделю до нее.

Подробнее о том, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье в этом году и изменил ли новый церковный календарь дату праздника, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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На какой день приходится Вербное воскресенье в 2025 году

Вербное воскресенье отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали его, стеля на дороге пальмовые ветви. В Украине пальмовые ветви "трансформировались" в вербные, поскольку верба является символом возрождения и обновления.

Традиционно в этот день верующие приносят в церковь веточки вербы для освящения, после чего легонько касаются друг друга проговаривая: "Не я бью - верба бьет. Отныне через неделю Пасха". После этого освященные веточки хранят дома как оберег.

Такой обычай не просто напоминает о событиях, произошедших более двух тысячелетий назад, но и имеет глубокий символический смысл. Поскольку ветви вербы являются символом обновления жизни, Вербное воскресенье напоминает людям о том, что они, как и растение, могут "оживать" после тяжелых периодов в жизни, меняясь и развиваясь, благодаря вере в Бога и поддержке близких.

Кроме того, ветви вербы символизируют единство и общность, поэтому Вербное воскресенье напоминает о том, что христиане должны быть светом, который освещает темноту мира и помогает изменить его к лучшему - поддерживая друг друга в трудностях и делясь радостью в совместной молитве и служении.

Вербное воскресенье является шестым воскресеньем Великого поста и продолжается Страстной неделей - периодом особых богослужений и подготовки к Светлому Христовому Воскресению (Пасхе).

В этом году Вербное воскресенье приходится на 13 апреля.

Вербное воскресенье в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Повлияло ли изменение церковного календаря на дату праздника

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Учитывая это, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

В то же время Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) является двунадесятым переходным праздником. То есть его дата может приходиться на разные дни - меняться в зависимости от даты Пасхи (ведь отмечается за неделю до нее).

При этом для вычисления даты Светлого Христова Воскресения все христиане пользуются таким правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Ранее в ПЦУ объясняли, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского) церковного календаря, и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому).

"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.

В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).

Хотя в этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан - Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Пасха в Украине в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Таким образом, подытоживая вышесказанное делаем вывод, что переход Церкви на новоюлианский календарь не повлиял на дату Вербного воскресенья (поскольку его празднование к нему не "привязывается" и зависит непосредственно от даты Пасхи).