У Києві визначили місця для обсервації

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київ має місця для обсервації в лікарнях

Міська влада Києва пропонує облаштувати місця для обсервації громадян, які можуть бути носіями коронавірусу, у лікарнях. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначив Кличко, у Києві відмовилися облаштовувати місця для обсервації під час епідемії карантину в готелях, оскільки це приватна власність.

За його словами, у Києві є місця для обсервації в лікарнях. "Наприклад, Чорнобильська лікарня на Лісовому масиві, де є 200 ліжок, і де є всі умови", - сказав він.

Нагадаємо, станом на суботу, 4 квітня, в Києві вже зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 осіб. Наразі 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляло РБК-Україна Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури та спостереження в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Камери будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя. Отримані дані будуть передавати поліції.