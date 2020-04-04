ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві визначили місця для обсервації

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 11:22
У Києві визначили місця для обсервації
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київ має місця для обсервації в лікарнях

Міська влада Києва пропонує облаштувати місця для обсервації громадян, які можуть бути носіями коронавірусу, у лікарнях. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначив Кличко, у Києві відмовилися облаштовувати місця для обсервації під час епідемії карантину в готелях, оскільки це приватна власність.

За його словами, у Києві є місця для обсервації в лікарнях. "Наприклад, Чорнобильська лікарня на Лісовому масиві, де є 200 ліжок, і де є всі умови", - сказав він.

Нагадаємо, станом на суботу, 4 квітня, в Києві вже зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 осіб. Наразі 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляло РБК-Україна Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури та спостереження в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Камери будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя. Отримані дані будуть передавати поліції.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 4 квітня У Києві число заражених на коронавірус збільшилося до 214
Новини України карантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся