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У Києві на двотижневій обсервації перебувають понад 200 осіб

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 12:48
У Києві на двотижневій обсервації перебувають понад 200 осіб
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, столиця підготувала чотири таких бази для киян

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на двотижневій обсервації у рамках карантину через пандемію коронавірусу перебувають 207 осіб. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, столиця може надати 3 тисячі місць для тих, хто буде проходити обсервацію.

"Уряд запровадив обов’язкову процедуру обсервації для усіх, хто прибуває з закордону. Кілька готелів та баз відпочинку підготували міністерства. Це те, що перебуває на їх балансі. Столиця також підготувала чотири таких бази для киян. Таким чином Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто буде проходити обсервацію. Хочу повідомити, що сьогодні 207 людей перебувають на двотижневій обсервації в столиці", - заявив Кличко.

Нагадаємо, за порушення карантинних обмежень у бюджет Києва стягнули 91 тис. 800 гривень. Зокрема, в столиці правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину і відкрили 4 кримінальні провадження.

Як писало РБК-Україна, кількість хворих коронавірусом у столиці за добу збільшилася на 12 чоловік, у тому числі захворіли 4 дітей. Усього в Києві заразилися 279 осіб, число померлих досягло п'яти осіб.

Крім того, зазначалося, що в групі ризику знаходяться майже 40 тис. киян.

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