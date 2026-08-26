С 15 сентября контрактники начнут получать сертификаты на гранты: как подтвердить их в "Дії"

Главное: С 15 сентября в "Дії" начнут автоматически формировать сертификаты на академические гранты.

на академические гранты. Подавать заявление не нужно - документ создадут на основе данных ЕГЭБО.

- документ создадут на основе данных ЕГЭБО. После получения сертификата студент должен проверить данные и подтвердить его через "Дію".

После подтверждения МОН утвердит грант, а средства перечислит непосредственно учебному заведению.

Кто получит сертификат

Сертификаты будут поступать контрактникам, отвечающим условиям программы академических грантов. Уведомления в "Дії" будут отправлять с 15 сентября по 25 октября.

В сертификате будет указано:

уровень гранта;

сумму на учебный год;

заведение высшего образования;

образовательная программа.

Что нужно сделать после получения

После уведомления студент должен:

открыть сертификат в "Дії";

проверить правильность данных;

подтвердить согласие через "Дію".

После подтверждения МОН в течение 10 дней утвердит предоставление гранта приказом, а средства перечислит непосредственно учебному заведению.

Важно знать

Если студент зачислен на контракт на несколько образовательных программ, "Дія" сформируют несколько сертификатов. Подтвердить можно только один из них.

Сертификат появится только при условии, что учебное заведение внесло информацию о подписанном договоре в ЕГЭБО.

Также право на академический грант могут иметь студенты, ранее обучавшиеся на бюджете, а теперь вступившие на контракт. Для этого они должны возместить стоимость предварительного бюджетного обучения.