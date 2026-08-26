З 15 вересня вступники почнуть отримувати сертифікати на гранти: як підтвердити їх у "Дії"

Головне: З 15 вересня у "Дії" почнуть автоматично формувати сертифікати на академічні гранти.

на академічні гранти. Подавати заяву не потрібно - документ створять на основі даних ЄДЕБО.

- документ створять на основі даних ЄДЕБО. Після отримання сертифіката студент має перевірити дані та підтвердити його через Дія.Підпис.

Після підтвердження МОН затвердить грант, а кошти перерахує безпосередньо закладу освіти.

Хто отримає сертифікат

Сертифікати надходитимуть контрактникам, які відповідають умовам програми академічних грантів. Сповіщення в "Дії" надсилатимуть із 15 вересня до 25 жовтня.

У сертифікаті буде зазначено:

рівень гранту;

суму на навчальний рік;

заклад вищої освіти;

освітню програму.

Що потрібно зробити після отримання

Після сповіщення студент має:

відкрити сертифікат у "Дії";

перевірити правильність даних;

підтвердити згоду через "Дія.Підпис".

Після підтвердження МОН протягом 10 днів затвердить надання гранту наказом, а кошти перерахує безпосередньо закладу освіти.

Важливо знати

Якщо студент зарахований на контракт на кілька освітніх програм, у "Дії" сформують кілька сертифікатів. Підтвердити можна лише один із них.

Сертифікат з'явиться лише за умови, що заклад освіти вніс інформацію про підписаний договір до ЄДЕБО.

Також право на академічний грант можуть мати студенти, які раніше навчалися на бюджеті, а тепер вступили на контракт. Для цього вони повинні відшкодувати вартість попереднього бюджетного навчання.