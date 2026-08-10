Сколько стоит магистратура в Украине в 2026-м: цены на самые популярные специальности

Главное: Самая дорогая магистратура - "Науки о данных" в УКУ: 260 тыс. грн в год.

- "Науки о данных" в УКУ: 260 тыс. грн в год. ІТ, бизнес и экономика - среди самых дорогих направлений : отдельные программы стоят более 200 тыс. грн.

: отдельные программы стоят более 200 тыс. грн. Журналистика и право - до 140 тыс. грн, дизайн - до 120 тыс. грн в год.

- до 140 тыс. грн, дизайн - до 120 тыс. грн в год. Самые дешевые программы - металлургия, агрономия, экология и математика: от 33-60 тыс. грн.

- металлургия, агрономия, экология и математика: от 33-60 тыс. грн. Разница между самой дорогой и дешевой магистратурой - почти в 8 раз.

Сколько стоят популярные специальности

Приводим данные о годовой стоимости обучения на дневной форме для всех образовательных программ магистратуры, открытых во время основного набора поступающих в августе 2026 года.

Информация сформирована на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования по состоянию на конец июля 2026 года.

Экономика

Высокие цены традиционно установили университеты, которые готовят специалистов в сфере информационных технологий, бизнеса и экономики.

Абсолютным рекордсменом среди проанализированных программ стала магистратура "Науки о данных" в Украинском католическом университете. Год обучения здесь стоит 260 тысяч гривен .

К списку самых дорогих также вошли:

"Маркетинговый менеджмент" в Киевской школе экономики - 210 тыс. грн ;

; "Экономика и политика" в КНУ им. Т. Шевченко - 119 тыс. грн.

"Экономика" в КПИ им. И. Сикорского - 108 тыс. грн.

"Экономическая дипломатия и GR - политики" в Киево-Могилянке - 100 тыс. грн.

Таким образом, на отдельных программах стоимость одного года обучения уже превышает 200 тысяч гривен, а полный курс магистратуры может стоить несколько сот тысяч гривен.

Журналистика

Среди журналистских программ самым дорогим оказался украинский католический университет.

ТОП цен:

Украинский католический университет - 140 тыс. грн ;

; КНУ им. Тараса Шевченко - 119,3 тыс. грн ;

; Киевский университет культуры - 118,5 тыс. грн.

В то же время в региональных университетах обучение стоит значительно дешевле:

Львовский национальный университет им. Франко - около 76 тыс. грн ;

; Харьковский Национальный университет им. Каразина - 76,6 тыс. грн ;

; Черноморский национальный университет им. Петра Могилы - 75,5 тыс. грн.

Разница между самыми дорогими и доступными программами достигает почти 65 тысяч гривен в год .

Право

Юридическое образование также остается среди самых дорогих.

Высокую стоимость установили:

Украинский католический университет - 140 тыс. грн ;

; КНУ им. Тараса Шевченко - 119,3 тыс. грн ;

; Львовский университет бизнеса и права - 109,9 тыс. грн .

Для сравнения, в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого обучение стоит около 84,3 тыс. грн.

Дизайн

Творческие специальности уже почти догнали право по уровню стоимости.

Самыми дорогими стали:

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств - 120 тыс. грн ;

; Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры - 118,7 тыс. грн .

. Во Львовской национальной академии искусств аналогичные программы стоят 78 тыс. грн .

Филология

Большинство магистерских программ по филологии в КНУ им. Тараса Шевченко стоят 101-105 тыс. грн в год в зависимости от образовательной программы и языка обучения. В других заведениях в среднем от 70 тыс. грн. в год.

Маркетинг

Стоимость обучения существенно отличается в зависимости от университета.

Самая дорогая программа - Киевская школа экономики - 210 тыс. грн. В то же время в государственных университетах цены преимущественно составляют 80-110 тыс. грн.

Компьютерные науки остаются самым дорогим направлением

Именно ІТ-направления формируют верхушку рейтинга самых дорогих магистерских программ.

Кроме "Наук о данных", высокие цены установлены на:

искусственный интеллект;

информационную аналитику;

системы искусственного интеллекта;

компьютерные науки;

генеративный искусственный интеллект

В ведущих университетах обучение на этих программах часто превышает 100 тысяч гривен в год.

Где учиться дешевле всего

Несмотря на высокие цены на ІТ и бизнес-образование, в Украине остаются специальности, где контракт стоит в несколько раз дешевле.

Среди них:

металлургия - от 33 тыс. грн ;

; агрономия - преимущественно 44-60 тыс. грн ;

; экология - около 50-60 тыс. грн ;

; отдельные математические программы - от 50-57 тыс. грн.

Таким образом, разница между самыми дорогими и дешевыми магистерскими программами достигает почти восьми раз.

Что следует знать абитуриентам

Стоимость обучения зависит не только от специальности, но и конкретного университета. На одной и той же образовательной программе разница между заведениями может составлять десятки тысяч гривен.

При выборе магистратуры следует сравнивать не только цену, но содержание образовательной программы, возможности для практики, международные обмены и перспективы трудоустройства после завершения обучения.

Приведенные цены касаются дневной формы обучения на контракте для поступающих, получающих степень магистра на базе бакалавра. В список включены программы, открытые во время основного набора с 7 по 22 августа 2026 года.