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Більше 140 кораблів і 10 тисяч військових: РФ проведе військові навчання в декількох океанах

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Четвер 20 січня 2022 17:01
Більше 140 кораблів і 10 тисяч військових: РФ проведе військові навчання в декількох океанах Фото: РФ проведе військові навчання в декількох океанах (structure.mil.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морський флот Росії планує провести військові навчання в акваторії трьох морів і двох океанів. Військові навчання заплановані на січень-лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Зокрема, російські навчання пройдуть в Середземному, північному, Охотському морях, в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані.

"Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ і ВКС щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також з протидії військовим загрозам РФ з морських і океанських напрямків", - йдеться в повідомленні.

До участі в навчаннях планується залучити понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання Білорусі з Росією.

Після заяви Лукашенка стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними російсько-білоруськими навчаннями в лютому.

При цьому до Білорусі вже почали прибувати російські війська.

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