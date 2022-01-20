Більше 140 кораблів і 10 тисяч військових: РФ проведе військові навчання в декількох океанах

Військово-морський флот Росії планує провести військові навчання в акваторії трьох морів і двох океанів. Військові навчання заплановані на січень-лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ .

Зокрема, російські навчання пройдуть в Середземному, північному, Охотському морях, в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані.

"Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ і ВКС щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також з протидії військовим загрозам РФ з морських і океанських напрямків", - йдеться в повідомленні.

До участі в навчаннях планується залучити понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.