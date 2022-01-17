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Білорусь і РФ проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави

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Білорусь, Понеділок 17 січня 2022 12:38
Білорусь і РФ проведуть раптову перевірку сил реагування Союзної держави Фото: військові Білорусі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Раптову перевірку сил реагування Союзної держави проведуть в Білорусі і в Росії перед запланованими навчаннями в лютому. У Генштабі Білорусі це пояснили тим, що стурбовані "нарощування військового контингенту" біля їхніх кордонів.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на ТАСС.

"Білорусь і РФ перед навчаннями, запланованими на лютий, проведуть раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави", - заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, начальник Головного оперативного управління Павло Муравейко.

За його словами,"нарощування військового контингенту біля білоруських кордонів викликає побоювання і вимагає об'єктивної відповідної реакції".

"Ця реакція буде абсолютно адекватна і прозора. Ми спільно з російськими колегами проведемо раптову перевірку сил і засобів реагування Союзної держави. На завершальному етапі даного заходу пройде навчання. Вже відома назва - "Союзна рішучість-2022"", - сказав Муравейко.

Нагадаємо, раніше лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією. Також він назвав дату, коли планується проведення.

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