Лукашенко заявив про необхідність спільних навчань Росії та Білорусі
Фото: лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією. Також він назвав дату коли планується проведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости".
За словами Лукашенка, спільні навчання з ЗС РФ потрібно провести на західних та південних кордонах Білорусі.
Також він зазначив, що військові навчання плануються на лютий 2022 року.
Нагадаємо, Лукашенко заявив, що взяв жорсткіший курс на зміцнення зв'язків з братніми країнами. До них входять Україна, Росія та Казахстан.