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Вже 15 країн: Греція і Латвія не закриватимуть кордони для українців

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П'ятниця 12 листопада 2021 16:06
Вже 15 країн: Греція і Латвія не закриватимуть кордони для українців Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряди Греції та Латвії вирішили не закривати кордони країни для мандрівників з України. Так, вже 15 країн ЄС залишаються відкритими для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї при тих же умовах, що і раніше", - написав він.

Відзначимо, що для в'їзду в Грецію необхідно обов'язково заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

При цьому необхідно надати сертифікат про вакцинацію одним з препаратів: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm та інші.

Також в'їзд дозволений при наявності негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години, тесту на антиген, який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття або довідки про те, що особа, перехворіла на коронавірус.

"Кожному, хто в'їжджає до Греції, незалежно від наявності у нього вищевказаних свідоцтв, буде проведено експрес-тестування на COVID-19. У разі відмови громадянина від проходження тесту компетентні органи мають право заборонити в'їзд в країну", - повідомили в МЗС України.

Водночас Латвія підтвердила, що також залишиться відкритою для українців.

"Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті ж умови в'їзду, що і раніше", - написав Кулеба.

Зазначимо, в'їзд до Латвії дозволений тільки вакцинованим туристам. При цьому за два дні до прибуття в країну необхідно заповнити анкету на сайті www.covidpass.lv.

Нагадаємо, раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія, Франція, Ірландія, Словаччина та Іспанія.

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