Іспанія залишається відкритою для українських туристів: умови в'їзду

Іспанія вирішила зберегти можливість в'їзду для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які прийняли відповідне рішення після виключення України з "зеленого списку" ЄС, збільшився до 13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter .

"Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15 Листопада. До того ж все залишається, як є", - написав міністр.

Відзначимо, що для в'їзду в Іспанію необхідно обов'язково заповнити формуляр санітарного контролю, який знаходиться на порталі Міністерства охорони Здоров'я Іспанії. Після заповнення документа, можна буде отримати QR-код, який необхідно буде надати представнику авіакомпанії перед посадкою, а також службам санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту після прибуття в країну.

Після 15 Листопада також для в'їзду на територію Іспанії буде потрібно сертифікат про вакцинацію.