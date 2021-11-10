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Бельгія і Данія не закриватимуть кордони для українців: які умови в'їзду

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Середа 10 листопада 2021 15:12
Бельгія і Данія не закриватимуть кордони для українців: які умови в'їзду Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія прийняла рішення зберегти можливість в'їзду на територію країн для українців, які повністю вакцинувалися. Водночас Данія не закриватиме кордони для туристів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Зрада скасовується. Бельгія зберегла можливість в'їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - написав міністр.

У разі відсутності сертифіката про вакцинацію, при в'їзді до Бельгії слід мати негативний ПЛР-тест (зроблений не більше ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) і сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії.

При цьому необхідно заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати починаючи за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака).

Водночас Данія не закриватиме кордони для вакцинованих українців.

Для в'їзду на територію Данії необхідно мати сертифікат про вакцинацію.

При цьому з 10 листопада в разі відсутності документа про щеплення, необхідно здати тест на коронавірус протягом 24 годин до в'їзду в країну, а по прибуттю піти на самоізоляцію на 10 днів. Водночас самоізоляція може бути припинена за умови негативного тесту, зробленого не раніше четвертого дня після в'їзду в Данію.

Нагадаємо, в даний час для українських туристів відкриті вісім країн. Раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Австрія та Чехія.

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Дания Бельгия Дмитро Кулеба Туризм
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