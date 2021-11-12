Уже 15 стран: Греция и Латвия не будут закрывать границы для украинцев

Правительства Греции и Латвии решили не закрывать границы страны для путешественников из Украины. Так, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать к ней при тех же условиях, что и раньше", - написал он.

Отметим, что для въезда в Грецию необходимо обязательно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

При этом необходимо предоставить сертификат об вакцинации одним из препаратов: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие.

Также въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа, теста на антиген, который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия или справки о том, что лицо, переболело коронавирусом.

"Каждому въезжающему в Грецию, независимо от наличия у него вышеуказанных свидетельств, будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста компетентные органы имеют право запретить въезд в страну", - сообщили в МИД Украины.

В то же время Латвия подтвердила, что также останется открытой для украинцев.

"Латвия остается открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Продолжают действовать те же условия въезда, что и раньше", - написал Кулеба.

Отметим, въезд в Латвию разрешен только вакцинированным туристам. При этом за два дня до прибытия в страну необходимо заполнить анкету на сайте www.covidpass.lv.