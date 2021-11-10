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Ще дві країни залишаються відкритими для туристів з України

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Середа 10 листопада 2021 14:24
Ще дві країни залишаються відкритими для туристів з України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Чехія та Австрія зберігають можливість в'їзду для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які прийняли відповідне рішення після виключення України з "зеленого списку" ЄС, збільшився до шести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців при тих же умовах, що і раніше", - написав він.

В'їзд до Чехії дозволено за умови отримання двох щеплень від коронавірусу вакцинами Janssen, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При цьому з моменту отримання другої дози вакцини має пройти щонайменше 14 днів.

Крім того, перед в'їздом до Чехії необхідно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

"Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред'явити під час прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.

Також при собі необхідно мати поліс медичної страховки на час поїздки.

Водночас зберігає чинні правила в'їзду для українців і Австрія.

"Австрія зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав глава МЗС України.

Для в'їзду на територію Австрії без реєстрації та карантину необхідно мати сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19, підтвердження про одужання (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старше 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.

Нагадаємо, раніше чотири країни зберегли діючі умови в'їзду для українців. Так, Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих же умов, що і раніше.

Крім того, Нідерланди зберегли можливість в'їзду для громадян України за умови повної вакцинації від COVID.

Водночас Естонія не змінила правила в'їзду для українських туристів.

При цьому Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для туристів з України.

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Чехія Австрія Туризм Дмитро Кулеба
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