130 боестолкновений и 2800 обстрелов за сутки. Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

С начала суток четверга, 4 июля, на фронте произошло 130 боевых столкновений. Российский агрессор бил по Украине ракетами и десятками управляемых авиабомб, а также усилил атаки вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки агрессора

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов, также задействовали 473 дроны-камикадзе.

Вместе с тем, враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации совершили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцов и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили 14 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 128 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожена одна артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей. Кроме того, поражено 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских военных в районах Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Защитники Украины отбили 13 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Четыре атаки не имели успеха, еще четыре - продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. Одиннадцать атак для врага завершились безуспешно, продолжаются три боестолкновения. Обстановка под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеновки и Яснобродовки. Нашими воинами отражены 23 вражеские атаки, 10 боевых столкновений еще продолжаются.

Предыдущие потери агрессора здесь составили 234 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк и одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Парасковеевка. Девять атак отбиты, еще одна - продолжается.

На Времовском направлении за сегодня агрессор семь раз штурмовал наш передний край обороны в районах Водяного и Макаровки. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции наших воинов вблизи Крынок потерпели неудачу.

Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск.