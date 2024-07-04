РФ не снижает активность в районе Торецка. Что происходит на фронте на утро

Российские войска продолжают проявлять значительную активность на Торецком направлении. За прошлые сутки, 3 июля, произошло более 160 боестолкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

"На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении ВСУ воспрепятствовали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клищиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Покровском направлении ВСУ отражали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался 16 раз прорвать оборону ВСУ.

На Времивском направлении противник совершил пять атак позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений у населенных пунктов Работино и Щербаки в Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасиловка, Старая Гута, Чуйковка.