С начала суток 80 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток, 4 июля, на линии фронта зафиксировано 80 боевых столкновений. На Покровском направлении наибольшее количество боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг 10 раз атаковал в районах Глубокого, Волчанска и Липцов. Сейчас продолжаются три боя.

На Купянском направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Продолжает один бой.

На Северском направлении враг ищет слабые места в обороне. Вблизи Клищеевки и Выемки отбито три атаки россиян. Еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении россияне совершили 9 штурмов позиций вблизи Калиновки, Григорьевки и Клищеевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении отражено девять атак в районе Северного, Торецка и Нью-Йорка. Силы обороны отбили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении россияне осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеновки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Шесть боев продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются две атаки оккупационной армии, а две уже завершились.

На Времовском направлении россияне совершили четыре попытки продвинуться вперед неподалеку Водяного и Макаровки.

На Ореховском направлении отбиты два штурма россиян. Враг потерпел неудачу в районах Вербового и Роботино.

На Приднепровском направлении россияне дважды атаковали вблизи Крынок.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 547 тысяч единиц личного состава. Только вчера Силы обороны ликвидировали еще 1,2 тысячи российских террористов. Также было уничтожено: