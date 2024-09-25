Что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз начал запугивать мир ядерным оружием. В этот раз он анонсировал изменения ядерной доктрины РФ, которые расширят условия применения ядерного оружия.

Что такое ядерная доктрина, какие изменения анонсировал Путин и как на это реагирует Украина, - в материале РБК-Украина .

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Что заявил Путин о ядерном оружии

Вечером среды, 25 сентября, российские СМИ сообщили о заседании Совбеза РФ по ядерному сдерживанию с участием Путина. Диктатор заявил, что решил внести изменения в ядерную доктрину РФ.

Ядерная доктрина - это документ, в котором определены условия, при которых ядерная страна может применить свое ядерное оружие для удара по другому государству.

В настоящее время ядерная доктрина РФ предусматривает возможность ядерного удара в четырех случаях:

старт баллистической ракеты, атакующей Россию или ее союзника;

применение против РФ или его союзника ядерного оружия или других видов оружия массового поражения;

влияние противника на критически важные государственные или военные объекты;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Последний пункт, в общем-то, позволяет России применить ядерное оружие даже сейчас, но Путин решил добавить в доктрину еще несколько причин для ядерного удара.

Как заявил диктатор, он хочет, чтобы российская доктрина предусматривала ядерный удар и в случае агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержки ядерного государства, массированного старта самолетов стратегической или тактической авиации, крылатых ракет и даже беспилотников в сторону РФ, а также агрессии против Беларуси.

Не первые ядерные угрозы РФ

Это уже не первые ядерные угрозы со стороны главы Кремля и российского руководства с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, например, нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев неоднократно угрожал ядерными ударами Украине и Западу.

Кроме того, в прошлом году Россия перевезла на территорию Беларуси свое ядерное оружие, после чего глава белорусского режима Александр Лукашенко неоднократно угрожал Европе его применением.

За время полномасштабной войны в России также прошли несколько военных учений с применением так называемой "ядерной триады" - стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.

Неоднократно угрожал ядерным оружием раньше и сам Путин. В частности, диктатор заявлял, что Россия "технически готова" к ядерной войне, а российские ядерные силы в полной боевой готовности.

Как на заявление Путина реагируют в Украине

На очередные ядерные заявления главы Кремля уже отреагировали в Украине. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале назвал заявления диктатора ядерным шантажом, кроме которого у России больше нет никаких инструментов устрашения мира.

"Эти инструменты не сработают", - подчеркнул он.

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона пояснил, что Путин снова начал запугивать мир ядерным оружием, потому что не знает, как остановить украинские удары по РФ и операции ВСУ на российской территории. Более того, россияне применили против Украины все неядерное оружие, но так и не смогли победить.

"Традиционная пропаганда и традиционные угрозы не работают... Безусловно, Россия сегодня пытается использовать последний аргумент, аргумент трусливых людей, что у них ядерное оружие", - сказал Подоляк.

Шантажом заявление российского диктатора считает и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его мнению, это связано со страхом Путина перед украинским оружием, которое лишает РФ стратегических складов вооружений, чем наносит ущерб возможностям продолжать террор.

"Этим событиям с обновлением ядерной доктрины и угрозами, по плану Путина, должны были предшествовать удачные испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Вот только она не смогла взлететь", - добавил он.