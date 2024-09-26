Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными" и "несвоевременными"

Как сообщает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью MSNBC.

Блинкен осудил заявление Путина в адрес Запада о ядерном оружии как "безответственное" и "несвоевременное". В частности, он напомнил, что в мире многие "бряцали ядерной саблей".

"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он лязгал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призывал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространение", - сказал он.

Что предшествовало

Недавно российский диктатор Владимир Путин снова упомянул о применении ядерного оружия. В частности, он заявил об изменениях в ядерной доктрине России – россияне планируют расширить условия применения ядерного арсенала.

Путин заявил, что эта доктрина позволяет России совершить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любого неядерного государства, если такая агрессия происходит при участии или при поддержке ядерного государства.