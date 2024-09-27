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Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира", которую основали Китай и Бразилия

Венгрия, Пятница 27 сентября 2024 21:05
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Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира", которую основали Китай и Бразилия Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую организовывают Китай и Бразилия. Цель инициативы заключается в том, чтобы срочно начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Budapest Times.

"Есть большое большинство стран, выступающих за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - сказал Сийярто.

По его словам, страны Глобального Юга заявляют, что "устали платить свою цену за войну, которая происходит за тысячи километров от них". Они также считают, что страны Запада лишь обостряют российско-украинскую войну, принимая решения, "усугубляющие ситуацию".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую совместно разрабатывают Китай и Бразилия для продвижения их плана по прекращению войны в Украине.

По словам венгерского министра, к этой инициативе уже присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

Инициатива Китая и Бразилии

Напомним, сегодня в китайском МИД сообщили, что Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

Как пояснил Глава МИД Китая Ван И, "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет диалог.

"Друзья мира" преследуют цель объективного и рационального голоса и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - говорится в заявлении китайского МИД.

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