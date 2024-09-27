Венгрия присоединится к инициативе "Друзья мира", которую основали Китай и Бразилия

Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую организовывают Китай и Бразилия. Цель инициативы заключается в том, чтобы срочно начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Budapest Times .

"Есть большое большинство стран, выступающих за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - сказал Сийярто.

По его словам, страны Глобального Юга заявляют, что "устали платить свою цену за войну, которая происходит за тысячи километров от них". Они также считают, что страны Запада лишь обостряют российско-украинскую войну, принимая решения, "усугубляющие ситуацию".

Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к инициативе, которую совместно разрабатывают Китай и Бразилия для продвижения их плана по прекращению войны в Украине.

По словам венгерского министра, к этой инициативе уже присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.