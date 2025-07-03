106-летний мужчина назвал "волшебное" блюдо, которое является его ключом к долголетию

В Англии 106-летний мужчина Лесли Лемон раскрыл секрет своего долголетия - он употребляет одно сладкое блюдо ежедневно. Речь идет о заварном креме, который всегда есть в его доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror .

Что известно о любимом блюде мужчины

Ветеран Второй мировой войны родился 1 июля 1919 года. Он рассказал, что любит заварной крем, который всегда покупает в магазине. Его любимое лакомство сейчас - ревень или трайфл с заварным кремом.

"Секрет долгой жизни - это заварной крем. Ревень из сада и заварной крем. Я ем его каждый день, предпочитаю холодный", - сказал он.

К тому же долгожитель заявил, что "у меня ничего не болит, не принимаю никаких таблеток или лекарств". Также он даже не обращается к врачу.

У Лемона 8 внуков и 9 правнуков. Его вторым любимым блюдом есть рыба с картошкой фри.

На его 100-летие ему подарили собственный кувшин для заварного крема. Он также получал письма от королевской семьи: от королевы Елизаветы II на 100-летие, короля Чарльза и Камиллы на 105-летие и 106-летие.

"Все в меру. Мне так повезло, и я вполне счастлив. Больше всего изменились видеозвонки. Я сам не могу с ними работать. Я немного старомоден", - добавил он.

Лесли Лемон (фото: mirror.co.uk)

Что известно о жизни Лесли Лемона

Лемон женился на Дорин в 1944 году и был с ней вместе до ее смерти в 1999 году. У них трое детей - Майкл, Мэри и Ричард.

Самый младший сын Ричард, которому 73 года сказал: "Когда мы росли, у нас всегда были свежие фрукты и овощи - никто не замораживал продукты в 50-х годах".

"Отец убежден, что всегда нужно есть пудинг, и сколько я себя помню, он всегда ел заварной крем", - рассказал Ричард.

К тому же мужчина также получил разный запас заварного крема от местной фирмы .