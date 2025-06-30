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108-летняя женщина назвала алкоголь, который употребляет каждый день перед едой: и это не вино

Понедельник 30 июня 2025 11:39
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108-летняя женщина назвала алкоголь, который употребляет каждый день перед едой: и это не вино Фото: Долгожительница рассказала, какой напиток употребляет (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

108-летняя женщина поделилась некоторыми секретами своей долгой жизни, в частности рецептом напитка, который она выпивает ежедневно перед едой.

Что именно употребляет долгожительница, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на COPE.

Что известно о долгожительнице?

Несмотря на то, что Эсперанса Кортиньяс принадлежит к менее чем 0,01% населения мира, которое дожило до 100 лет, она до сих пор танцует, ездит на автобусе и ведет активную социальную жизнь.

Эсперанса живет со своей 76-летней дочерью Мари Кармен в их квартире в Оренсе, на севере Испании. В интервью местной радиостанции она объяснила, что ключ к достижению 108 лет жизни - это "работать, быть активной, хорошо есть, быть жизнерадостной и веселой".

"Я тяжело работала всю жизнь, с детства ухаживала за коровами, что очень мне помогло", - рассказала женщина.

Эсперанса также ценит здоровое питание, особенно "такие продукты, как овощи или фрукты", хотя подчеркнула, что она может есть абсолютно все.

Секретный "шот" и повседневный ритуал

Но то, что никогда не отсутствует в ее ежедневном рационе, это "шот кофейного ликера" - очень традиционного напитка в этом регионе Галисии.

Обычно женщина просыпается в 11 утра и перед едой уже выпивает свой шот кофейного ликера, известного как licor café. Ее дочь готовит еду, и обычно около 13:00 они наслаждаются местными продуктами на обед.

После отдыха, хотя она никогда не дремлет, Эсперанса выходит из дома и садится на автобус, который везет их в центр города, чтобы пойти в дом пенсионеров, где она играет в карты с подругами

"У меня много друзей, и мы прекрасно проводим время", - говорит она.

С понедельника по субботу днем она играет в карты, а в воскресенье танцует. Эсперанса отметила, что "много танцевала в своей жизни, и ей это всегда нравилось".

108-летняя женщина назвала алкоголь, который употребляет каждый день перед едой: и это не вино

Эсперанса Кортиньяс (Скриншот)

Важность общения и активной жизни

Столетняя женщина подчеркнула, что поддерживает "постоянную связь с семьей и друзьями", и эта общительность "очень помогла ей" в долголетии.

Ее дочь Мари ежедневно наслаждается ее компанией и заверила, что "многие люди приближаются к ней на улице, как будто она знаменитость".

Эсперанса также не боится дальних поездок, и несколько недель назад она поехала поездом в Аликанте, пять часов пути, чтобы увидеть свою дочь, которая там живет. Столетней женщине нравится выглядеть хорошо, у нее есть платья всех цветов, и она всегда расчесывает волосы и наносит помаду.

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