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106-річний чоловік назвав "чарівну" страву, яка є його ключем до довголіття

Четвер 03 липня 2025 16:28
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106-річний чоловік назвав "чарівну" страву, яка є його ключем до довголіття 106-річний чоловік назвав страву, яку їсть все життя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Англії 106-річний чоловік Леслі Лемон розкрив секрет свого довголіття - він вживає одну солодку страву щодня. Мова йде про заварний крем, який завжди є в його будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror.

Що відомо про улюблену страву чоловіка

Ветеран Другої світової війни народився 1 липня 1919 року. Він розповів, що любить заварний крем, який завжди купує в магазині. Його улюблені ласощі зараз - ревінь або трайфл із заварним кремом.

"Секрет довгого життя - це заварний крем. Ревінь із саду та заварний крем. Я їм його щодня, надаю перевагу холодному", - сказав він.

До того ж довгожитель заявив, що "у мене нічого не болить, не приймаю жодних таблеток чи ліків". Також він навіть не звертається до лікаря.

У Лемона 8 онуків і 9 правнуків. Його другою улюбленою стравою є риба з картоплею фрі.

На його 100-річчя йому подарували власний глечик для заварного крему. Він також отримував листи від королівської родини: від королеви Єлизавети II на 100-річчя, короля Чарльза та Камілли на 105-річчя та 106-річчя.

"Усе в міру. Мені так пощастило, і я цілком щасливий. Найбільше змінилися відеодзвінки. Я сам не можу з ними працювати. Я трохи старомодний", - додав він.

106-річний чоловік назвав &quot;чарівну&quot; страву, яка є його ключем до довголіття106-річний чоловік назвав &quot;чарівну&quot; страву, яка є його ключем до довголіттяЛеслі Лемон (фото: mirror.co.uk)

Що відомо про життя Леслі Лемона

Пан Лемон одружився з Дорін у 1944 році та був з нею разом до її смерті в 1999 році. У них троє дітей - Майкл, Мері та Річард.

Наймолодший син Річард, якому 73 роки сказав: "Коли ми росли, у нас завжди були свіжі фрукти та овочі - ніхто не заморожував продукти в 50-х роках".

"Тато переконаний, що завжди потрібно їсти пудинг, і скільки я себе пам'ятаю, він завжди їв заварний крем", - розповів Річард.

До того ж чоловін також отримав різний запас заварного крему від місцевої фірми.

106-річний чоловік назвав &quot;чарівну&quot; страву, яка є його ключем до довголіттяЛеслі Лемон (фото: mirror.co.uk)

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