100 тысяч "тают" под матрасом? Как сохранить деньги от инфляции в 2026 году

Главное:

Инфляция : Цены растут, из-за чего средства быстро теряют покупательную способность.

: Цены растут, из-за чего средства быстро теряют покупательную способность. ОВГЗ : Высокая доходность и отсутствие налогов - сильные стороны гособлигаций.

: Высокая доходность и отсутствие налогов - сильные стороны гособлигаций. Валюта : Доллары и евро также уязвимы к инфляции, их целесообразно инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к иностранной валюте.

: Доллары и евро также уязвимы к инфляции, их целесообразно инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к иностранной валюте. Диверсификация: Средства следует распределять между различными финансовым инструментами и валютами.

Фото: четыре варианта, куда можно вкладывать деньги (инфографика РБК-Украина)

Хранить большие суммы средств в наличных, да еще и в гривне - это всегда опасно, отмечает Тарас Козак. Кроме риска кражи или физических повреждений, основной угрозой является обесценивание средств вследствие инфляции. А это значит, что за условные 100 тысяч гривен через год можно будет купить меньшее количество товаров и услуг, чем сейчас.

По данным НБУ, в январе инфляция в годовом измерении достигла 7,4%. И хотя это меньше, чем предыдущие месяцы, все еще существенно и опасно для карманов граждан. Иными словами, за год те же 100 тысяч потеряли сразу 7400 гривен.

Итак, куда вложить средства, чтобы их не "съела" инфляция?

Облигации госзайма: старт от 1000 гривен

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Их можно купить у:

брокеров,

банках,

онлайн-приложении "Дія".

По состоянию на сейчас на руках у населения ОВГЗ на 125,3 млрд гривен, что составляет более 6% всех выпущенных подобных инструментов.

Минимальная стоимость одной облигации составляет от 1000 гривен, а для валютных - от 1000 долларов или евро. Облигации отличаются датой погашения и доходностью. То есть чем дольше срок до погашения, тем выше процент платит государство.

Риск невыплаты по ОВГЗ почти отсутствует - государство гарантирует 100% возврат стоимости и дохода по облигациям независимо от суммы.

Доходность таких инвестиций в гривне составляет от 15% до 17% годовых, а для облигаций в долларах или евро - около 4% и 3% соответственно.

Козак называет ОВГЗ "лучшей в Украине инвестицией на сегодня".

Депозиты: 100% под защитой государства

Средние ставки по депозитам составляют около 10,5-13% годовых, а некоторые ведущие банки предлагают ставки до 17% годовых для вкладов сроком на 12 месяцев.

"Минусом" депозитов с точки зрения владельца средств является обязательный налог на доход в размере 23% (18% налог + 5% военный сбор). А потому реальная доходность депозита получится меньше, чем кажется на первый взгляд. И в отличие от депозита, ОВГЗ не подлежат налогообложению.

Что же касается гарантий, то украинские банки хорошо капитализированы и надежны, несмотря на военное положение.

Выплаты по депозитам в Украине гарантирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а в течение действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения государство гарантирует 100% возмещение всех вкладов.

Инвестиционные фонды

Тарас Козак также обращает внимание на возможность инвестировать в недвижимость, причем даже если у человека нет большой суммы для покупки квартиры или дома.

"Речь идет о недвижимости, в которую можно инвестировать через инвестиционные фонды, которые, в свою очередь, вкладывают свои активы в такие объекты. Такие фонды на Западе называются Real Estate Investment Trust (REIT), или по-русски - фонды недвижимости", - рассказывает Козак.

Главной особенностью таких фондов является получение пассивного дохода от аренды жилья. При этом инвесторам не нужно управлять ими самостоятельно, ведь компания сама занимается поиском и управлением объектами.

По словам эксперта, популярность такого вида инвестирования в Украине растет. Достаточно популярными среди украинских фондов являются "Inzhur" и "S1". Они часто позволяют инвестировать даже небольшие суммы: от 100-1000 гривен, однако могут быть ограничения и от 122 000 гривен.

Валютные риски или почему доллар - не панацея

Наиболее привычной инвестицией в Украине остается покупка иностранной валюты. Однако, как указывает Тарас Козак, сама по себе иностранная валюта не является инвестицией, ведь она также теряет покупательную способность. Инфляция у доллара или евро ниже, чем у гривны, но она все-таки существует.

"Валюта может защитить от девальвации гривны, но она также подвергается инфляции", - отмечает эксперт.

Он убежден: есть желание экономить средства в валюте, лучшим вариантом будет не покупать наличные, а инвестировать в финансовые инструменты, привязанные к иностранной валюте.

Эксперт также советует не держать все средства в одной валюте, чтобы уменьшить потери от инфляции.

Как составить инвестиционный портфель

Важным шагом для уменьшения рисков при инвестировании средств является диверсификация инвестиционного портфеля. Другими словами, распределение средств между различными финансовыми инструментами и в разных валютах с целью минимизации возможных рисков.

"В современных условиях более 50% - это гривна, а менее 50% - иностранные валюты. Скажем, 60% в гривне, 20% - в евро и 20% - в долларах. Гривневые инструменты - в ОВГЗ, а валютные - в золото, валютные ОВГЗ или корпоративные облигации. Минимум наличных и максимум активов, которые приносят доход", - рекомендует Тарас Козак.

Главный принцип - не держать большие суммы в наличных и распределять сбережения между различными инструментами.