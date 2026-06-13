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До 100 тысяч гривен: какие доплаты будут военным с новыми контрактами ВСУ

19:55 13.06.2026 Сб
2 мин
Размер выплаты при подписании первого контракта будет зависеть от воинского звания
aimg Валерия Абабина
Фото:Какие выплаты военным по новым контрактам (Getty Images)

Военнослужащие по новым контрактам будут получать дополнительные вознаграждения за боевые результаты, выплату за первый подписанный контракт и ежегодную помощь на оздоровление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министерство обороны запускает комплексную трансформацию военной службы, ключевыми принципами которой названы четкие сроки службы, справедливая оплата и гарантия отсрочки после завершения контракта.

В рамках этой трансформации предусмотрена отдельная система дополнительных выплат.

Для военнослужащих предусмотрены следующие вознаграждения:

  • 100 000 гривен - за каждого врага, взятого в плен;
  • 15 000 гривен - за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.

Выплата за первый контракт

Защитники, которые заключают контракт впервые, будут получать единовременную выплату в диапазоне от 27 000 до 33 000 гривен - в зависимости от воинского звания.

Ежегодная выплата на оздоровление

Раз в год военнослужащие смогут получить выплату на оздоровление - от 20 000 гривен.

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Ранее РБК-Украина писало о трех типах новых контрактов, которые запускает Минобороны - пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

Зарплата на пехотно-штурмовых должностях может достигать 460 000 гривен в месяц: она формируется из базовой ставки 20 000 гривен и дополнительных вознаграждений по принципу "10/20/40" (10 тысяч за день на позициях, 20 тысяч за ударно-поисковые действия, 40 тысяч за штурм).

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее анонсировала введение новых контрактов с изменением зарплат в зависимости от должности и выполняемых задач.

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