До 100 тысяч гривен: какие доплаты будут военным с новыми контрактами ВСУ

Военнослужащие по новым контрактам будут получать дополнительные вознаграждения за боевые результаты, выплату за первый подписанный контракт и ежегодную помощь на оздоровление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Министерство обороны запускает комплексную трансформацию военной службы, ключевыми принципами которой названы четкие сроки службы, справедливая оплата и гарантия отсрочки после завершения контракта.
В рамках этой трансформации предусмотрена отдельная система дополнительных выплат.
Защитники, которые заключают контракт впервые, будут получать единовременную выплату в диапазоне от 27 000 до 33 000 гривен - в зависимости от воинского звания.
Раз в год военнослужащие смогут получить выплату на оздоровление - от 20 000 гривен.
Ранее РБК-Украина писало о трех типах новых контрактов, которые запускает Минобороны - пехотно-штурмовой, боевой и базовый.
Зарплата на пехотно-штурмовых должностях может достигать 460 000 гривен в месяц: она формируется из базовой ставки 20 000 гривен и дополнительных вознаграждений по принципу "10/20/40" (10 тысяч за день на позициях, 20 тысяч за ударно-поисковые действия, 40 тысяч за штурм).
Премьер-министр Юлия Свириденко ранее анонсировала введение новых контрактов с изменением зарплат в зависимости от должности и выполняемых задач.