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До 100 тисяч гривень: які доплати будуть військовим з новими контрактами ЗСУ

19:55 13.06.2026 Сб
2 хв
Розмір виплати при підписанні першого контракту залежатиме від військового звання
aimg Валерія Абабіна
Фото:Які виплати військовим за новими контрактами (Getty Images)

Військовослужбовці за новими контрактами отримуватимуть додаткові винагороди за бойові результати, виплату за перший підписаний контракт і щорічну допомогу на оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони запускає комплексну трансформацію військової служби, ключовими принципами якої названо чіткі терміни служби, справедливу оплату та гарантію відстрочки після завершення контракту.

У межах цієї трансформації передбачено окрему систему додаткових виплат.

Для військовослужбовців передбачені такі винагороди:

  • 100 000 гривень - за кожного ворога, взятого в полон;
  • 15 000 гривень - за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Виплата за перший контракт

Захисники, які укладають контракт уперше, отримуватимуть одноразову виплату в діапазоні від 27 000 до 33 000 гривень - залежно від військового звання.

Щорічна виплата на оздоровлення

Раз на рік військовослужбовці зможуть отримати виплату на оздоровлення - від 20 000 гривень.

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Раніше РБК-Україна писало про три типи нових контрактів, які запускає Міноборони - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

Зарплата на піхотно-штурмових посадах може сягати 460 000 гривень на місяць: вона формується з базової ставки 20 000 гривень і додаткових винагород за принципом "10/20/40" (10 тисяч за день на позиціях, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, 40 тисяч за штурм).

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше анонсувала запровадження нових контрактів зі зміною зарплат залежно від посади та виконуваних завдань.

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