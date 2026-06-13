До 100 тисяч гривень: які доплати будуть військовим з новими контрактами ЗСУ

Раніше РБК-Україна писало про три типи нових контрактів, які запускає Міноборони - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

Зарплата на піхотно-штурмових посадах може сягати 460 000 гривень на місяць: вона формується з базової ставки 20 000 гривень і додаткових винагород за принципом "10/20/40" (10 тисяч за день на позиціях, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, 40 тисяч за штурм).

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше анонсувала запровадження нових контрактів зі зміною зарплат залежно від посади та виконуваних завдань.