100 миллиардов Тегерана: где хранятся эти деньги и почему они были заморожены

Экономика Ирана истощена санкциями, а в стране наблюдается бешеная инфляция. Кажется, Тегеран видит в возвращении активов единственный шанс на спасение экономики.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф еще перед первым раундом переговоров выставил жесткое требование: доходы, заблокированные в иностранных банках, должны быть возвращены еще до начала любых официальных разговоров.

Однако встреча в Пакистане не дала никаких результатов, хотя после начала блокады портов Иран стал более сговорчивым. Ситуация может проясниться уже 22 апреля - именно тогда заканчивается срок действующего режима прекращения огня.

Сколько денег Ирана заблокировано и где они лежат

Точная сумма активов является предметом споров, но эксперты называют цифру более 100 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем годовой доход Ирана от продажи нефти и газа.

"Это очень значительная сумма, особенно для общества, которое десятилетиями страдает от санкций, введенных США", - сообщил внештатный старший научный сотрудник Ближневосточного совета по вопросам глобальных дел Фредерик Шнайдер.

География замороженных средств Ирана:

Китай : не менее 20 миллиардов долларов;

: не менее 20 миллиардов долларов; Индия : около 7 миллиардов;

: около 7 миллиардов; Ирак и Катар : по 6 миллиардов долларов в каждой стране;

: по 6 миллиардов долларов в каждой стране; США : примерно 2 миллиарда непосредственно в американских банках;

: примерно 2 миллиарда непосредственно в американских банках; ЕС (в частности Люксембург): 1,6 миллиарда долларов;

(в частности Люксембург): 1,6 миллиарда долларов; Япония: около 1,5 миллиарда долларов.

Сейчас главное требование Тегерана - получить хотя бы 6 миллиардов долларов в качестве жеста "укрепления доверия".

Почему активы Тегерана оказались "под замком"

Блокировка началась еще в ноябре 1979 года. Тогда президент США Джимми Картер заморозил иранские средства после захвата американских заложников в Тегеране. С тех пор санкции только усиливались из-за ядерной программы и поддержки терроризма.

Ситуация напоминает качели. В 2015 году, во времена Барака Обамы, Иран получил доступ к деньгам в обмен на ядерную сделку. Но в 2018 году Дональд Трамп разорвал договоренность. Деньги снова стали недоступными.

Последний инцидент произошел еще во времена Джо Байдена, когда он заблокировал 6 миллиардов долларов в Катаре, которые ранее позволил перевести из Южной Кореи. Это стало ответом на массированную атаку Ирана на Израиль с помощью дронов и ракет.

Зачем эти миллиарды нужны Ирану именно сейчас

Для Тегерана эти деньги - вопрос выживания режима. Академический директор Кембриджского университета Роксан Фарманфармаян объясняет, что размораживание активов позволит стране бороться с инфляцией и модернизировать инфраструктуру.

"Это означало бы возможность репатриировать средства, заработанные в твердой валюте от продажи нефти, например, обратно в собственную экономику. Это также дало бы ей контроль над колебаниями валютных курсов", - отметила она.

Политолог Крис Фезерстоун из Йоркского университета считает, что шаг США по размораживанию активов станет мощным дипломатическим сигналом. Однако непредсказуемость администрации Трампа делает любые прогнозы рискованными.