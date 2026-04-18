100 миллиардов Тегерана: где хранятся эти деньги и почему они были заморожены

Вашингтон и Тегеран готовятся ко второму раунду переговоров, хотя уже сейчас президент США Дональд Трамп заявил, что не будет размораживать 20 миллиардов в обмен на обогащенный уран. Иранские деньги периодически замораживаются еще с 1979 года и хранятся сразу во многих странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Al Jazeera.
Экономика Ирана истощена санкциями, а в стране наблюдается бешеная инфляция. Кажется, Тегеран видит в возвращении активов единственный шанс на спасение экономики.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф еще перед первым раундом переговоров выставил жесткое требование: доходы, заблокированные в иностранных банках, должны быть возвращены еще до начала любых официальных разговоров.
Однако встреча в Пакистане не дала никаких результатов, хотя после начала блокады портов Иран стал более сговорчивым. Ситуация может проясниться уже 22 апреля - именно тогда заканчивается срок действующего режима прекращения огня.
Точная сумма активов является предметом споров, но эксперты называют цифру более 100 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем годовой доход Ирана от продажи нефти и газа.
"Это очень значительная сумма, особенно для общества, которое десятилетиями страдает от санкций, введенных США", - сообщил внештатный старший научный сотрудник Ближневосточного совета по вопросам глобальных дел Фредерик Шнайдер.
География замороженных средств Ирана:
Сейчас главное требование Тегерана - получить хотя бы 6 миллиардов долларов в качестве жеста "укрепления доверия".
Блокировка началась еще в ноябре 1979 года. Тогда президент США Джимми Картер заморозил иранские средства после захвата американских заложников в Тегеране. С тех пор санкции только усиливались из-за ядерной программы и поддержки терроризма.
Ситуация напоминает качели. В 2015 году, во времена Барака Обамы, Иран получил доступ к деньгам в обмен на ядерную сделку. Но в 2018 году Дональд Трамп разорвал договоренность. Деньги снова стали недоступными.
Последний инцидент произошел еще во времена Джо Байдена, когда он заблокировал 6 миллиардов долларов в Катаре, которые ранее позволил перевести из Южной Кореи. Это стало ответом на массированную атаку Ирана на Израиль с помощью дронов и ракет.
Для Тегерана эти деньги - вопрос выживания режима. Академический директор Кембриджского университета Роксан Фарманфармаян объясняет, что размораживание активов позволит стране бороться с инфляцией и модернизировать инфраструктуру.
"Это означало бы возможность репатриировать средства, заработанные в твердой валюте от продажи нефти, например, обратно в собственную экономику. Это также дало бы ей контроль над колебаниями валютных курсов", - отметила она.
Политолог Крис Фезерстоун из Йоркского университета считает, что шаг США по размораживанию активов станет мощным дипломатическим сигналом. Однако непредсказуемость администрации Трампа делает любые прогнозы рискованными.
Дональд Трамп пообещал, что уже "за день-два" будет готова сделка с Тегераном. Встреча делегаций должна состояться в эти выходные.
Также СМИ отмечали, что лидер США из-за роста цен на энергоносители может пойти на уступки Ирану. Он может изменить тактику или пожертвовать частью требований на переговорах.