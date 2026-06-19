До 10 тысяч гривен в месяц: Кабмин запускает новые стипендии

В Украине запускают Национальную систему исследователей. Благодаря новации некоторые ученые смогут получать новые государственные стипендии в размере 10 000 гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.
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В МОН сообщили, что с 18 июня 2026 года заработал модуль Национальной системы исследователей Украины, который отвечает за прием и верификацию данных.
Уточняется, что Национальная система исследователей (НСИ) создаст единое информационное поле про:
НСИ Украины, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, "позволяет перейти к более прозрачной модели поддержки науки".
"Государство должно видеть реальные результаты работы исследователей и поддерживать тех, кто вносит весомый вклад в развитие украинской и мировой науки", - констатировал он.
Таким образом, внедрение НСИ поможет:
Согласно информации МОН, отныне украинские ученые могут вносить в Национальную систему исследователей подтвержденные данные о своих научных результатах.
Уточняется, что в НСИ можно внести информацию про:
На основе этих данных будут формироваться рейтинги исследователей.
А ученые, занявшие самые высокие позиции, смогут получить государственные стипендии.
"Участие в Национальной системе исследователей Украины является добровольным", - объяснили украинцам.
Отмечается также, что сегодня украинская наука "конкурирует за кадры с мировым научным сообществом, а подготовка сильного исследователя требует многих лет обучения, практики и профессионального развития".
"НСИ должна помочь сократить отток ученых и сохранить кадровый потенциал украинской науки", - добавили в МОН.
Гражданам сообщили, что НСИ будет учитывать только подтвержденные и верифицированные результаты научной деятельности, что позволит:
Уточняется, что на основе представленных данных будут формироваться два рейтинга:
Кроме того, в рамках системы вводятся государственные стипендии для наиболее результативных научных и научно-педагогических работников (их будут назначать на основе объективной оценки результатов работы).
"Это особенно важно для молодых ученых, ведь система предусматривает отдельный рейтинг для них и открывает дополнительные возможности для поддержки", - отметил Лисовой.
Таким образом, получить государственные стипендии по результатам рейтингования смогут ученые, занявшие самые высокие позиции.
"На старте уже предусмотрено более 190 миллионов гривен на такую поддержку в 2026 году. Это поддержка первых 2 650 лучших ученых страны", - сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Размер ежемесячной выплаты составит 10 000 гривен. Стипендии будут назначаться сроком на два года.
Подать информацию можно через личный кабинет в Национальной электронной научно-информационной системе (URIS) - до 13:00 20 июля 2026 года.
Подробная инструкция насчет особенностей заполнения данных также доступна онлайн.
После завершения представления информации начнется верификация сведений.
Далее будут сформированы соответствующие рейтинги исследователей, а лучшим из них - будут назначены государственные стипендии Национальной системы исследователей.
"Украинские разработки, особенно в оборонной сфере и медицине, - это то, что спасает жизни и укрепляет наши позиции на фронте. Поэтому поддержка ученых - это инвестиция в нашу безопасность, устойчивость и будущее", - подытожила Свириденко.
Напомним, ранее мы рассказывали о кадровых потерях - сколько украинских ученых уехало за границу.
Кроме того, мы объясняли, какие зарплаты у украинских ученых и можно ли их увеличить.
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