10 шедевров от "Динамо": лучшие голы "бело-синих" в августе (видео)

Кто забил лучший гол

В рейтинг включили не только мячи в исполнении футболистов первой команды, но и голы игроков коллектива U-19 в молодежном чемпионате.

Топ-10 динамовских шедевров выглядит следующим образом:

Владислав Ванат (в матче "Эпицентр" - "Динамо") Александр Яцик ("Рух" - "Динамо") Эдуардо Герреро ("Эпицентр" - "Динамо") Виталий Буяльский ("Динамо" - "Полесье") Максим Брагару ("Рух" - "Динамо") Эдуардо Герреро ("Динамо" - "Маккаби") Федор Задорожный ("Эпицентр" U-19 - "Динамо" U-19) Назар Волошин ("Динамо" - "Полесье") Владимир Озимай ("Рух" U-19 - "Динамо" U-19) Николай Шапаренко ("Верес" - "Динамо")

Команды "Динамо" в августе

Основной состав киевлян показал в августе стопроцентный результат в чемпионате Украины, одержав 4 победы в 4-х матчах с общим счетом - 14:3. Команда с 12-ю пунктами в активе возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Однако в еврокубках дела были гораздо хуже. В течение последнего летнего месяца "бело-синие" сначала вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2). А затем повторили ту же судьбу в отборе в Лигу Европы, где не смогли достойно противостоять израильскому "Маккаби" из Тель-Авива (1:3, 1:0).

Юношеская команда киевлян в 5-ти августовских поединках одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. В таблице Национальной лиги U-19 динамовцы с 11-ю баллами идут вторыми, уступая один пункт извечному сопернику на всех уровнях - донецкому "Шахтеру" (12 очков и игра в запасе).