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После 15 лет брака можно хотеть друг друга еще больше: что для этого нужно?

Понедельник 14 июля 2025 20:20
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После 15 лет брака можно хотеть друг друга еще больше: что для этого нужно? Возможна ли страсть в отношениях после 15 лет брака и как ее вернуть (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Возможны ли желание, сексуальная близость и страсть после 15, 20 или даже 30 лет брака? Психологи и сексологи говорят: да. Более того - интимность во "взрослом браке" может стать глубже, интереснее и более удовлетворительной, чем в первые годы.

Что меняется в отношениях с годами, почему желание исчезает и как его вернуть, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему страсть с годами исчезает?

Большинство пар думает, что страсть исчезает, потому что со временем теряются чувства и близость. Но это не так. Самые частые причины:

  • Рутина и однообразие
  • Эмоциональное истощение (дети, быт, работа)
  • Отсутствие новизны и игры
  • Нагроможденные образы
  • Эмоциональная отстраненность

"Фактически, теряется не само желание, а пространство для него. Чтобы появилась страсть, нужна дистанция, напряжение, эмоциональная игра", - говорит эксперт.

Как вернуть страсть в отношения

"Страсть и желание возвращается не "само", не "по расписанию" и точно не так, как прежде. Потому что после совместного ипотечного кредита, гастрита ребенка, утренников с блинами и "ты не видел, где лежат мои очки?" - страсть требует... усилий", - добавляет Виталий Курсик.

Он назвал то, что действительно работает:

Перестаньте быть только "партнерами по быту"

Когда вы только "решаете задачи" - кто забирает из садика, кто покупает одеяло - забывается самое важное: быть парой.

"Вспомните, как вы флиртовали. Хотя бы раз в неделю - не как родители, а как любовники", - советует эксперт.

Говорите о сексе

Не шутками, а по-настоящему. Сексуальность с возрастом не исчезает - она трансформируется. Если молчите - партнер не телепат.

Спросите себя и друг друга: "Что тебя возбуждает сейчас?", "Чего мне не хватает?", "О чем я мечтаю, но стесняюсь сказать?" - подсказывает специалист.

Добавьте новизны

Новые впечатления - это новые эмоции и новая химия. Поездка. Новое место. Другая обстановка дома. Ролевая игра. Массаж. Все, что нарушает "привычную рутину".

Физический контакт вне постели

Прикосновения, объятия, поглаживания - не как "перед сексом", а просто так. Люди, которые регулярно касаются друг друга, сохраняют телесную связь дольше.

Не игнорируйте свое тело и внешность

Речь идет не о "стать как в 25". А о заботе. Когда ты нравишься себе - это замечает и другой. Желание начинается с внутреннего разрешения быть желанным.

Не ждите, что оно "само появится"

Страсть - не буря с неба. Это - система мелких действий и выборов каждый день. И она не имеет возраста.

"Любовь после 15-20 лет - другая. Но не хуже. Это уже не фейерверк, а огонь в камине. Его не видно с улицы, но он греет. Если поддерживать. И страсть там есть. Просто ее надо не ждать, а создавать. Вместе", - говорит Виталий Курсик.

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