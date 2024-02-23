На 10 месяцев. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Правительство Португалии продлило действие временной защиты для украинцев до конца года. Соответствующее постановление было принято 22 февраля.

В предыдущие разы страна продлевала защиту украинцам на 6 месяцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на observador.pt .

Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия документов о временной защите беженцев из Украины. Постановление продлевает вид на жительство еще на 10 месяцев, не на 6 месяцев, как отмечалось в двух предыдущих случаях.

Временная защита в Португалии для беженцев из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год. Потом правительство продлевало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

Согласно данным Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища, по состоянию на январь 2023 года Португалия предоставила людям из Украины 59 532 разрешений временной защиты. Однако 1566 из этих беженцев позже подали запрос на аннулирование своего статуса.

По последним данным Евростата, временной защитой в Португалии пользуется 58,8 тыс. беженцев из Украины.