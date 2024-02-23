ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На 10 месяцев. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Португалия, Лиссабон, Пятница 23 февраля 2024 15:39
UA EN RU
На 10 месяцев. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев Фото: Украинские беженцы в Португалии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Португалии продлило действие временной защиты для украинцев до конца года. Соответствующее постановление было принято 22 февраля.

В предыдущие разы страна продлевала защиту украинцам на 6 месяцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на observador.pt.

Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия документов о временной защите беженцев из Украины. Постановление продлевает вид на жительство еще на 10 месяцев, не на 6 месяцев, как отмечалось в двух предыдущих случаях.

Временная защита в Португалии для беженцев из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год. Потом правительство продлевало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

Согласно данным Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища, по состоянию на январь 2023 года Португалия предоставила людям из Украины 59 532 разрешений временной защиты. Однако 1566 из этих беженцев позже подали запрос на аннулирование своего статуса.

По последним данным Евростата, временной защитой в Португалии пользуется 58,8 тыс. беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, что 21 февраля Словакия продлила временную защиту для украинцев. Беженцы смогут пользоваться статусом до 4 марта 2025 года.

Также правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Также увеличили срок, когда можно устроиться на работу без сдачи экзамена по языку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Документы
NEWS
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров