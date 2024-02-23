На 10 місяців. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців
Уряд Португалії продовжив дію тимчасового захисту для українців до кінця року. Відповідну постанову прийняли 22 лютого.
Попередні рази країна продовжувала захист українцям на 6 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на observador.pt.
Португалія схвалила продовження до кінця 2024 року терміну дії документів про тимчасовий захист біженцям з України. Постанова продовжує дозволи на проживання ще на 10 місяців, не на 6 місяців, як два попередні рази.
Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.
Згідно з даними Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку, станом на січень 2023 року Португалія надала людям з України 59 532 дозволів тимчасового захисту. Проте 1566 із цих біженців згодом подали запит на анулювання свого статусу.
За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом в Португалії користуються 58,8 тис. біженців із України.
Нагадаємо, ми писали, що 21 лютого Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців. Біженці зможуть користуватися статусом до 4 березня 2025 року.
Також уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Також збільшили термін, коли можна влаштуватися на роботу без складання іспиту з мови.
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