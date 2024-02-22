Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев: детали

Правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Такое решение было принято 21 февраля.

Также срок, когда беженцам не нужно будет отвечать языковым требованиям при устройстве на работу, продлен до 3 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Украинские беженцы в Литве и дальше смогут устраиваться на работу без сдачи экзамена на знание государственного языка. Правительство продлило срок, когда "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранных граждан под временной защитой в Литве" с 2 лет после получения временной защиты до трех.

Литва продолжит предоставлять возможность украинцам изучать литовский язык с помощью мероприятий, финансируемых Службой занятости или через систему индивидуальных учебных счетов, сообщили в Министерстве образования науки и спорта.

В середине марта 2023 языковая инспекция Литвы сообщила, что с марта 2024 года начнет проверять уровень владения языком украинских беженцев, работающих в стране, согласно требованиям законодательства.

В письме говорилось, что языковая инспекция и муниципальные органы будут принимать меры, если работодатели не предоставят сертификат языкового экзамена своих работников. В правительстве подвергли критике такие планы.

По официальным данным, работу в Литве с начала войны нашли около 30 тысяч украинцев.