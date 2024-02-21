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Словакия продлила временную защиту для украинцев: детали

Братислава, Словакия, Среда 21 февраля 2024 13:39
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Словакия продлила временную защиту для украинцев: детали Фото: Помощь украинцам в Словакии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Словакия продлила временную защиту для украинцев на год – до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительство приняло 21 февраля.

В то же время суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев сократят, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novyny.sme.sk.

Словацкая Республика продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Украинцы могут обновить вид на жительство через электронные службы Министерства внутренних дел: portal.minv.sk.

Статус временного убежища дает право работать на территории Словакии, доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости, получать среднее и высшее образование, посещать школы.

В то же время, компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат снизят.

С 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов будет составлять 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших – 10 евро.

Словакия продлила временную защиту для украинцев: деталиФото: Временное размещение украинцев в Словакии (gettyimages.com)

Согласно постановлению максимальный размер компенсации владельцу может составлять:

  • 1-комнатная квартира – 390 евро;
  • 2-комнатная – 540 евро;
  • 3-комнатная – 720 евро;
  • 4 и более комнаты – 900 евро.

"Желательно, чтобы эмигранты, желающие остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов", – говорится в постановлении.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Половина людей нашли работу, а большинство детей пошли в школы.

Также мы рассказывали, в каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году. Все больше правительств пересматривают условия для беженцев.

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