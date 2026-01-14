До 10 часов без света: в Киеве продолжают действовать экстренные отключения

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения света. Горожане ориентировочно будут без света до 10 часов, но время действия ограничений может варьироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Ориентировочно ситуация сейчас такая: около 3 часов со светом и до 10 - без. Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей", - говорится в заявлении.
Киевлян предупредили, что если по определенному адресу свет отсутствует более 12 часов, то, вероятно, произошла локальная авария.
Информацию о том, зафиксирована ли авария, можно проверить в чат-боте или на сайте. При ее отсутствии надо обратиться в ЖЭК или ОСМД, которые проверят внутренние сети и подадут заявку, если будет необходимость.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 января нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Киеве, а также по жилым многоэтажкам. После этого ситуация со светом на левом берегу столицы значительно ухудшилась. Уже шестой день там действуют экстренные отключения света.
При этом в ночь на 13 января россияне нанесли повторный удар по энергообъектам в районе Киева. В результате энергетикам пришлось ввести экстренные отключения во всем городе.
Заместитель министра энергетики Сергей Колесник рассказал, что сейчас ситуация в Киеве самая сложная среди всех регионов. Также часть потребителей в столице остаются без отопления.
Он уточнил, что спрогнозировать ситуацию со светом пока невозможно, поскольку оккупанты проводят регулярные обстрелы.
В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не планируют восстанавливать как минимум до 15 января.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новый обстрел, пытаясь "холодом выиграть войну".