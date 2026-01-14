UA

До 10 годин без світла: в Києві продовжують діяти екстрені відключення

Фото: у Києві діють екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Києві продовжують діяти екстрені відключення світла. Містяни орієнтовно будуть без світла до 10 годин, але час дії обмежень може змінюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 - без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", - йдеться у заяві.

Киян попередили, що якщо за певною адресою світло відсутнє понад 12 годин, то, імовірно, сталася локальна аварія.

Інформацію про те, чи зафіксована аварія, можна перевірити в чат-боті або на сайті. За її відсутності треба звернутись до ЖЕКу або ОСББ, які перевірять внутрішні мережі і подадуть заявку, якщо буде потреба.

Удари по енергооб'єктах Києва

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 січня завдали масованого удару по енергетичних об'єктах у Києві, а також по житлових багатоповерхівках. Після цього ситуація зі світлом на лівому березі столиці значно погіршилася. Вже шостий день там діють екстрені відключення світла.

При цьому в ніч на 13 січня росіяни завдали повторного удару по енергооб'єктах у районі Києва. У результаті енергетикам довелося запровадити екстрені вимкнення в усьому місті.

Заступник міністра енергетики Сергій Колесник розповів, що зараз ситуація в Києві найскладніша серед усіх регіонів. Також частина споживачів у столиці залишаються без опалення.

Він уточнив, що спрогнозувати ситуацію зі світлом поки що неможливо, оскільки окупанти проводять регулярні обстріли.

У Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не планують відновлювати щонайменше до 15 січня.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують новий обстріл, намагаючись "холодом виграти війну".

