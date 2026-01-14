До 10 годин без світла: в Києві продовжують діяти екстрені відключення

"Орієнтовно ситуація зараз така: близько 3 годин зі світлом і до 10 - без. Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", - йдеться у заяві.

Киян попередили, що якщо за певною адресою світло відсутнє понад 12 годин, то, імовірно, сталася локальна аварія.

Інформацію про те, чи зафіксована аварія, можна перевірити в чат-боті або на сайті. За її відсутності треба звернутись до ЖЕКу або ОСББ, які перевірять внутрішні мережі і подадуть заявку, якщо буде потреба.