"Серьезное ЧП": в Туапсе начали эвакуацию из-за масштабных пожаров

11:04 28.04.2026 Вт
2 мин
Местные говорят, что ночь была "страшной"
aimg Елена Чупровская
Фото: в Туапсе горит НПЗ после новой атаки дронов, местных эвакуируют (росСМИ)

В Туапсе разгорелись масштабные пожары после новой атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Местные власти объявили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных властей и OSINT-каналы.

Читайте также: НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

Из-за масштабных пожаров была объявлена эвакуация. Местные жители называют прошедшую ночь "страшной".

На фоне атак также ввели временные ограничения на движение самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию.

"В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ", - написал он.

Что произошло ночью

В ночь на 28 апреля Туапсе снова оказался под ударом беспилотников. Местные жители сообщили о более десятка взрывов.

"Периодически слышна стрельба, в небе видны яркие вспышки. В одном из районов на месте падения обломков дрона началось возгорание, виден огонь и дым", - писал один из пабликов.

Фото: последствия ударов дронов по Туапсе (росСМИ)

Где именно попали

Под удар попали два объекта:

  • Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - резервуарный парк рядом с технологической установкой;
  • Морской терминал.

После попаданий возгорались по меньшей мере два резервуара. Вскоре стало известно о повторной атаке - новые пожары вспыхнули там, где предыдущие еще не успели потушить.

Жители Туапсе уже давно жалуются на последствия предыдущих пожаров: в воздухе разносится запах гари, местных животных замечают в пятнах мазута.

В соцсетях говорят о "нефтяных дождях". Нефтепродукты из поврежденных резервуаров вывозят грузовиками.

Это уже не первая атака на НПЗ в Туапсе

Как сообщало РБК-Украина, Генеральный штаб ВСУ уточнил последствия удара в середине апреля по НПЗ в Туапсе: уничтожено 24 резервуара, еще четыре получили повреждения.

Тем временем 16 апреля, после первой атаки, завод фактически полностью остановил работу. После тех ударов над Туапсе поднялся густой дымовой шлейф, который растянулся более чем на 300 километров - вплоть до Ставрополя.

Спутники NASA зафиксировали активные очаги возгорания на территории предприятия еще несколько суток.

Напомним, после ударов дронов активность в порту Туапсе снизилась примерно вдвое по сравнению с обычным уровнем.

