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Ермак: Украина дает МККК три дня для направления миссии в колонию в Еленовку

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Четверг 13 октября 2022 20:05
Ермак: Украина дает МККК три дня для направления миссии в колонию в Еленовку Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста (МККК): в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Еленовку, где содержат украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания в РФ и на временно оккупированной территории Украины.

"Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно проходят ужасные вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать", - заявил он.

Руководитель ОП также отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидания нет, поскольку речь идет о человеческих жизни.

"Поэтому призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - отметил он.

Ермак призвал к 17 октября решить этот вопрос и отправить миссию МККК. Он заверил, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии.

В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Еленовки, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

В этом Россия обвинила ВСУ, на что украинская сторона уже опровергла обвинения, приведя ряд аргументов.

Предварительно, в результате теракта в Еленовке погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, Киев проверяет списки обнародовавших в РФ жертв.

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