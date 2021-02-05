Блінкен і Лавров обговорили російську військову агресію проти України

Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У ході розмови сторони обговорили військову агресію РФ проти Грузії та України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Крім того, говорили про російському втручанні в американські вибори 2020 року, а також про отруєння Олексія Навального і про інцидент з фірмою SolarWinds.

Блінкен підкреслив рішучість президента Байдена захищати громадян США і проявляти твердість при захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, що завдають шкоди США і їх союзникам. Мова йде, зокрема, про Пола Уілана і Тревора Ріда, які повинні отримати можливість повернутися до своїх сімей в США.

Також держсекретар і глава МЗС РФ домовилися продовжити обговорення питань, що представляють взаємний інтерес.

Раніше президент США Джо Байден на сьогоднішньому виступі в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що нова адміністрація США буде більш активною у питаннях України.