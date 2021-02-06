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МЗС обговорював з США можливість розмови Зеленського і Байдена, дата невідома

Київ, Субота 06 лютого 2021 18:22
МЗС обговорював з США можливість розмови Зеленського і Байдена, дата невідома
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Представники України і США обговорювали можливість першого телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Але поки невідомо, коли ця розмова відбудеться.

Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що підготовка телефонної розмови двох президентів піднімалася в спілкуванні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба підкреслив важливість того факту, що розмова з ним відбулася вже через чотири дні після вступу на посаду.

"Я підняв питання розмови лідерів. Безумовно, це очевидно, що вони поговорять. Але зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичного порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними станеться. Це дипломатичними шляхами буде оброблено", - сказав Кулеба.

У четвер повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У ході розмови сторони обговорили військову агресію РФ проти Грузії та України.

Також РБК-Україна писало, що нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальна зброю.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийДжозеф БайденДмитро Кулеба

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