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Байден проведе першу міжнародну зустріч з прем'єром Канади

Новость на русском → США, Неділя 21 лютого 2021 03:40
Байден проведе першу міжнародну зустріч з прем'єром Канади Фото: Байден і Трюдо (instagram.com/justinpjtrudeau)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден проведе свою першу зустріч на міжнародному рівні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зустріч призначена на вівторок, 23 лютого.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч пройде в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу. Вона буде спрямована на розширення співробітництва з загальних проблем у той час, коли відносини між найближчими союзниками були натягнуті через рішення Байдена заблокувати підтримуваний Канадою трубопровід Keystone XL.

У заяві Білого дому йдеться, що Байден і його кабінет також зустрінуться з міністрами Канади з низки питань.

"Президент підкреслить міцне і глибоке партнерство між Сполученими Штатами і Канадою як сусідами, друзями і союзниками по НАТО", - сказала прес-секретар Білого дому, Джен Псакі.

Раніше повідомлялося, що представники України і США обговорювали можливість першої телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Але поки невідомо, коли ця розмова відбудеться.

Також на початку лютого держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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