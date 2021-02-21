Байден проведет первую международную встречу с премьером Канады
Президент США Джо Байден проведет свою первую встречу на международном уровне с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча назначена на вторник, 23 февраля.
Об этом сообщает The Guardian.
Встреча пройдет в онлайн-режими из-за пандемии коронавируса. Она будет направлена на расширение сотрудничества по общим проблемам в то время, когда отношения между ближайшими союзниками были натянуты из-за решения Байдена заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.
В заявлении Белого дома говорится, что Байден и его кабинет также встретятся с министрами Канады по ряду вопросов.
"Президент подчеркнет прочное и глубокое партнерство между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО", - сказала пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки.
Ранее сообщалось, что представители Украины и США обсуждали возможность первого телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Но пока неизвестно, когда эта беседа произойдет.
Также в начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.