 Байден проведет первую международную встречу с премьером Канады

Президент США Джо Байден проведет свою первую встречу на международном уровне с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча назначена на вторник, 23 февраля.

Встреча пройдет в онлайн-режими из-за пандемии коронавируса. Она будет направлена ​​на расширение сотрудничества по общим проблемам в то время, когда отношения между ближайшими союзниками были натянуты из-за решения Байдена заблокировать поддерживаемый Канадой трубопровод Keystone XL.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден и его кабинет также встретятся с министрами Канады по ряду вопросов.

"Президент подчеркнет прочное и глубокое партнерство между Соединенными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО", - сказала пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки.