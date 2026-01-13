Зеленский после доклада Сырского: потери РФ не должны уменьшаться

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Россияне продолжают постоянные штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Российские потери не должны уменьшаться, наша защита на фронте - это наша сила в дипломатии. Украина должна быть сильной", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил каждое украинское подразделение и каждого украинского солдата, которые достигают результатов ради Украины.

По словам президента, на фронте сейчас сложнее всего, учитывая погоду и российские попытки делать вид, будто их не касается необходимость заканчивать войну.

Потери россиян

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, ориентировочные потери России в живой силе достигли 1 220 950 человек.

За 12 января, по данным украинского командования, были обезврежены 950 российских военнослужащих - в это число входят ликвидированные, раненые, пленные и пропавшие без вести.

Также Генштаб сообщил о значительных потерях российской военной техники. В частности, с начала вторжения уничтожено 11 544 танка, 23 899 боевых бронированных машин, 36 024 артиллерийские системы и 1 600 реактивных систем залпового огня.

К слову, вчера, 12 января, стало известно, что украинским защитникам удалось установить флаг Украины над зданием городского совета Купянска.

Его полностью зачистили от российских оккупантов. 2-й корпус Нацгвардии "Хартия" показал соответствующее видео.