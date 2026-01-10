"Режим можно сломать": принц в изгнании призвал к ужесточению протестов в Иране

Наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к иранцам с призывом усилить уличные протесты и начать общенациональные забастовки. Он заявил, что именно такие действия могут парализовать режим и привести к его падению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение наследного принца Ирана Резы Пахлави в соцсети Х.
Реза Пахлави, проживающий в США, обнародовал видеообращение к иранцам на фоне новой волны протестов в стране. В нем он призвал граждан не только выходить на демонстрации, но и брать под контроль ключевые части городов.
"Ваше очередное и славное присутствие на улицах Ирана стало сокрушительным ответом на угрозы предательского и преступного лидера Исламской Республики", - заявил Пахлави, добавив, что тот "увидел эти изображения из своего хранилища и задрожал от страха".
По словам принца, протесты должны стать более скоординированными и направленными на подрыв финансовой основы режима.
"Сделав наше присутствие на улицах более целенаправленным и перекрыв финансовые каналы, мы полностью поставим на колени Исламскую Республику", - подчеркнул он.
Пахлави отдельно обратился к работникам ключевых отраслей экономики.
"Я призываю работников транспорта, нефти, газа и энергетики начать общенациональную забастовку", - добавил принц Ирана.
Он также попросил иранцев выйти на улицы 10-11 января с национальной символикой и не ограничиваться короткими маршами.
"Наша цель - не просто выйти на улицы, наша цель - подготовиться к завоеванию и защите центров городов", - подчеркнул Пахлави.
Отдельное обращение он адресовал военным и силам безопасности, которые, по его словам, поддерживают протестное движение.
"Замедляйте и разрушайте машину репрессий, чтобы в решающий день мы могли полностью ее остановить", - сказал принц.
В конце Пахлави заявил о готовности вернуться в Иран.
"Я готовлюсь вернуться на родину, чтобы быть с вами, когда наша национальная революция победит. Я верю, что этот день очень близок", - заявил он.
Реза Пахлави - сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года. С тех пор страной руководит теократический режим, а семья Пахлави живет в изгнании.
В последние месяцы Иран охватывают новые волны протестов, вызванные экономическим кризисом, политическими репрессиями и ростом недовольства властью.
Пахлави активно использует социальные сети и международные медиа, пытаясь превратить стихийные выступления в скоординированное общенациональное движение против режима.
Напомним, что в Иране развернулись самые массовые с 2022 года протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты и углублением экономического кризиса. На фоне стремительного обесценивания риала, рекордной инфляции и нарастающего социального возмущения тысячи людей вышли на улицы, несмотря на жесткие репрессии со стороны властей.
Акции продолжаются уже несколько дней подряд, несмотря на угрозы силовиков применить силовые меры. По имеющимся данным, погибли более 50 человек, среди них - дети.
В то же время в среде иранской военной и силовой элиты назревает внутренний раскол относительно дальнейшего подавления протестов, охватывающих страну. Это свидетельствует о растущем напряжении не только на улицах, но и внутри самого режима.