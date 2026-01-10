"Режим можна зламати": принц у вигнанні закликав до посилення протестів в Ірані

Реза Пахлаві, який проживає у США, оприлюднив відеозвернення до іранців на тлі нової хвилі протестів у країні. У ньому він закликав громадян не лише виходити на демонстрації, а й брати під контроль ключові частини міст.

"Ваша чергова та славна присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози зрадницького та злочинного лідера Ісламської Республіки", - заявив Пахлаві, додавши, що той "побачив ці зображення зі свого сховища і затремтів від страху".

За словами принца, протести мають стати більш скоординованими й спрямованими на підрив фінансової основи режиму.

"Зробивши нашу присутність на вулицях більш цілеспрямованою та перекривши фінансові канали, ми повністю поставимо на коліна Ісламську Республіку", - наголосив він.

Пахлаві окремо звернувся до працівників ключових галузей економіки.

"Я закликаю працівників транспорту, нафти, газу та енергетики розпочати загальнонаціональний страйк", - додав принц Ірану.

Він також попросив іранців вийти на вулиці 10-11 січня з національною символікою та не обмежуватися короткими маршами.

"Наша мета - не просто вийти на вулиці, наша мета - підготуватися до завоювання та захисту центрів міст", - підкреслив Пахлаві.

Окреме звернення він адресував військовим і силам безпеки, які, за його словами, підтримують протестний рух.

"Уповільнюйте й руйнуйте машину репресій, щоб у вирішальний день ми могли повністю її зупинити", - сказав принц.

Наприкінці Пахлаві заявив про готовність повернутися до Ірану.

"Я готуюся повернутися на батьківщину, щоб бути з вами, коли наша національна революція переможе. Я вірю, що цей день дуже близький", - заявив він.

Принц у вигнанні

Реза Пахлаві - син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, якого було повалено під час Ісламської революції 1979 року. Відтоді країною керує теократичний режим, а родина Пахлаві живе у вигнанні.

Останніми місяцями Іран охоплюють нові хвилі протестів, спричинені економічною кризою, політичними репресіями та зростанням невдоволення владою.

Пахлаві активно використовує соціальні мережі та міжнародні медіа, намагаючись перетворити стихійні виступи на скоординований загальнонаціональний рух проти режиму.