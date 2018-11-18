"Навіщо?": Дорофєєва шокувала фанатів короткою зачіскою (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Шанувальники артистки також порівняли її новий імідж за зовнішнім виглядом російської поп-артистки Ольги Бузової

Відома українська співачка Надя Дорофєєва вирішила кардинально змінити імідж. Дівчина досить часто експериментує з волоссям, але цього разу артистка сильно здивувала фанатів. Фотографії оновленого образу Дорофєєвої опубліковані на сторінці знаменитості Instagram.

Артистка написала тільки, що фотографії зроблені під час зйомок кліпу до "Пісні про особу" групи "Час і Скло" — сингл до нового альбому, який вийде на початку 2019 року.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Більшість фанатів сприйняло оновлений образ виконавиці з захопленням. Деякі порівняли її з професійною британською моделлю і популярною співачкою Дуа Ліпою. Хтось знайшов схожість між іміджем Дорофєєвої з образом Бузової.

"Каре", "Ти що ще й підстриглася??? Навіщо?", "Dodo, ти що підстриглася?", "Пісня супер і зачіска теж", "Шикарна", "Богиня", "Стрижка, трохи схожість образу на MARUV)", "Тобі йде каре", "Дуа Ліпа 2.0", "На Бузову схожа", "Каре тобі більше йде", - написали фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва продовжує хизуватися ультрамодними образами, які сьогодні особливо "на стилі".

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

Відео: (video.rbc.ua)