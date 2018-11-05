"Контрабандисты на стиле": Дорофеева и Завгородний поразили "дикими" образами (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой сострили на тему выбора локации fashion-съемки

Надя Дорофеева продолжает хвастаться ультрамодными образами, которые сегодня особенно "на стиле". Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок со своей свежей съемки для журнала "Cosmopolitan". На этот раз компанию Дорофеевой составил также солист поп-группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).

Для fashion-съемки звездная пара выбрала "дикие" образы. Надя Дорофеева позирует в очень смелом и присягающем внимание наряде. На певице — мини-юбка оригинального кроя, короткий топ и пуховая курточка. При этом одежда декорирована модным в этом сезоне принтом с пятнами питона.

Позитив также не отстает от Дорофеевой. На певце — пуховая курточка с ярким леопардовым принтом, черная футболка, спортивные серые штаны и массивные кроссовки в тон курточке.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Отметим, что в новом сезоне осень-зима 2018-19 модницы отмечают грандиозное возвращение анималистичного принта. При этом в тренде не только классический леопард, но также полоски зебры, пятна питона и тигровые отметины.

Поклонники Дорофеевой поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие пошутили на тему локации для съемок, а именно — на фоне контейнеров.

"Контрабандисты", — улыбается doker_2.

"Продавцы контейнера!" — шутит in.elpec.t.

"Хатангские кантенеры", — смеется restakol.

"Так и думал, что большинство клипов снимаются в контейнерах", — пишет dmtokovenko.

"Милахи", — отмечает i.am.ipecacuanha.

"Такой угол интересный, что нога больше чем надо кажется. На стиле!" — замечает marialariukova.

"Дерзкие", — пишет victorias_secret_in_kiev.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева в короткой мини-юбке показала стройные загорелые ножки.

До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.

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