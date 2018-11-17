"Эта девочка дурман": Дорофеева покорила фанатов новым ярким образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Девушка решилась на кардинальную смену имиджа

Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась перед фанатами новым ярким образом. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Так, певица находилась на танцевальной студии Dside dance Studio в темно-синих штанах, черной кофте и ярко-оранжевой курточке. При этом у Дорофеевой были темные волосы. Наряд вызвал настоящий шквал эмоций среди ее поклонников.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ты клевая", - сказала пользователь Виктория Сизова.

"Эта девочка дурман, я с тобою буду пьян", - подчеркнул юзер Илья Новиков.

"Наша богиня всегда сногсшибательная", - уточнил пользователь Мирослав Олешкович.

"Ты всегда на стиле", - сказала пользователь Настя Черкас.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, Надя Дорофеева продолжает хвастаться ультрамодными образами, которые сегодня особенно "на стиле". Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала новый снимок со своей свежей съемки для журнала "Cosmopolitan". На этот раз компанию Дорофеевой составил также солист поп-группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).

До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.

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