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"Зачем?": Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

Lite » Звезды 18.11.2018 - 13:00
"Зачем?": Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Поклонники артистки также сравнили ее новый имидж с внешним видом российской поп-артистки Ольги Бузовой

Известная украинская певица Надя Дорофеева решила кардинально сменить имидж. Девушка достаточно часто экспериментирует с волосами, но в этот раз артистка сильно удивила фанатов. Фотографии обновленного образа Дорофеевой опубликованы на страничке знаменитости в Instagram.

Артистка написала только, что фотографии сделаны во время съемок клипа к "Песне про лицо" группы "Время и Стекло" — сингл к новому альбому, который выйдет в начале 2019 года.

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

 

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Большинство фанатов восприняло обновленный образ исполнительницы с восторгом. Некоторые сравнили ее с профессиональной британской моделью и популярной певицей Дуа Липой. Кто-то нашел сходство между имиджем Дорофеевой с образом Бузовой.

"Каре", "Ты что еще и подстриглась??? Зачем?", "Dodo, ты что подстриглась?", "Песня супер и прическа тоже", "Шикарная", "Богиня", "Стрижка, немного схожесть образа на MARUV)", "Тебе идет каре", "Дуа Липа 2.0", "На Бузову похожа", "Каре тебе больше идет", - написали фанаты.

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

&quot;Зачем?&quot;: Дорофеева шокировала фанатов короткой стрижкой (фото)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что Надя Дорофеева продолжает хвастаться ультрамодными образами, которые сегодня особенно "на стиле".

До этого Дорофеева устроила проверку своему мужу Дантесу, решив проверить, насколько хорошо они знают друг друга.

Видео: (video.rbc.ua)

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